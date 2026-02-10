پولیس وردی میں گھومنے والا جعلی افسر گرفتار
کراچی(این این آئی)شہر قائد میں خواجہ اجمیر نگری پولیس نے جعلی سرکاری افسر کو گرفتار کر کے قبضے سے مختلف سرکاری اداروں کے جعلی سروس کارڈ ، اپوائمنٹ لیٹر اور دیگر دستاویزات برآمد کر کے مقدمہ درج کرلیا۔
ایس ایچ او خواجہ اجمیر نگری انسپکٹر فیض الحسن نے بتایا کہ پولیس نے دوران گشت سیکٹر تھری نارتھ کراچی رحمانیہ موڑ کے قریب پولیس وردی میں ملبوس ایک مشکوک شخص کو روکا تو اس نے خود کو سرکاری افسر ظاہر کیا۔ پولیس نے ملزم اشرف علی قائم خانی عرف سلمان کو گرفتار کرکے تھانے منتقل کیا۔ ملزم کے خلاف سرکار مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کیلئے سی آئی سی ڈویژن نیو کراچی کے حوالے کردیا گیا۔ذرائع کا کہنا کہ ملزم درجنوں شہریوں سے فراڈ میں ملوث رہا ہے۔