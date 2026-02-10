صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر :ریلوے انجن شیڈ کالونی میں 15روز سے گیس بند

  • کراچی
سکھر :ریلوے انجن شیڈ کالونی میں 15روز سے گیس بند

گھریلو سرگرمیاں متاثر ، علاقہ مکین پریشان،انتظامیہ نے خاموشی اختیار رکرلیگیس بندش کے مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے ،شہری و سماجی حلقوں کا مطالبہ

سکھر (بیورو رپورٹ) ریلوے انجن شیڈ کالونی میں 15روز سے گیس کی بندش ، گھریلو سرگرمیاں شدید متاثر ہونے سے علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا، شہری و سماجی حلقوں میں تشویش کی لہر ، حکام بالا سے نوٹس لیکر مکینوں کو فوری گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ ۔ تفصیلات کے مطابق سکھر ریلوے اسٹیشن کے عقب میں واقع ریلوئے انجن شیڈ کالونی میں گزشتہ 15روز سے گیس کی فراہمی معطل ہے ، جس کی وجہ سے گھریلو سرگرمیاں شدید متاثر ہو گئی ہیں، جبکہ لوگ بنا ناشتے نوکریوں اور بچے اسکول جانے پر مجبور ہیں ۔ علاقہ مکینوں کے مطابق گیس کی عدم فراہمی کے حوالے سے سوئی سدرن گیس انتظامیہ سکھر اور متعلقہ عملے کو کئی بار شکایات کر چکے ہیں لیکن افسوس 15 دن گزرنے کے باوجود علاقے میں گیس کی فراہمی معطل ہے۔

دوسری جانب شہری و سماجی حلقوں نے انجن شیڈ کالونی میں گیس کی طویل بندش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہاہے کہ گیس کی بندش نے وہاں کے رہائشیوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے ، لوگ کھانا پکانے اور دیگر بنیادی ضروریات کے لیے پریشان ہیں، لیکن سوئی گیس انتظامیہ کی خاموشی قابل افسوس ہے ،عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس طرح کی غفلت عوامی مسائل کو مزید بڑھا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ گیس بندش کے مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈمپنگ سائٹ پر آزمائشی بائیو گیس پلانٹ کا تجربہ کامیاب

سیالکوٹ : چاول 300، دال چنا کی قیمت 220 روپے کلو مقرر

کمشنر نے پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے سپورٹس گالا کا افتتاح کر دیا

سیالکوٹ میں 32 رمضان نگہبان دسترخوان لگائے جائیں گے

شیڈول تبدیل ، گورنر پنجاب 14 کے بجائے 13 فروری کو نو شہرہ ورکاں آئینگے

ملی بھگت سے 2 مرلہ پر 6 منزلہ خطرناک عمارت تعمیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس