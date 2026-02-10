سکھر :ریلوے انجن شیڈ کالونی میں 15روز سے گیس بند
گھریلو سرگرمیاں متاثر ، علاقہ مکین پریشان،انتظامیہ نے خاموشی اختیار رکرلیگیس بندش کے مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے ،شہری و سماجی حلقوں کا مطالبہ
سکھر (بیورو رپورٹ) ریلوے انجن شیڈ کالونی میں 15روز سے گیس کی بندش ، گھریلو سرگرمیاں شدید متاثر ہونے سے علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا، شہری و سماجی حلقوں میں تشویش کی لہر ، حکام بالا سے نوٹس لیکر مکینوں کو فوری گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ ۔ تفصیلات کے مطابق سکھر ریلوے اسٹیشن کے عقب میں واقع ریلوئے انجن شیڈ کالونی میں گزشتہ 15روز سے گیس کی فراہمی معطل ہے ، جس کی وجہ سے گھریلو سرگرمیاں شدید متاثر ہو گئی ہیں، جبکہ لوگ بنا ناشتے نوکریوں اور بچے اسکول جانے پر مجبور ہیں ۔ علاقہ مکینوں کے مطابق گیس کی عدم فراہمی کے حوالے سے سوئی سدرن گیس انتظامیہ سکھر اور متعلقہ عملے کو کئی بار شکایات کر چکے ہیں لیکن افسوس 15 دن گزرنے کے باوجود علاقے میں گیس کی فراہمی معطل ہے۔
دوسری جانب شہری و سماجی حلقوں نے انجن شیڈ کالونی میں گیس کی طویل بندش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہاہے کہ گیس کی بندش نے وہاں کے رہائشیوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے ، لوگ کھانا پکانے اور دیگر بنیادی ضروریات کے لیے پریشان ہیں، لیکن سوئی گیس انتظامیہ کی خاموشی قابل افسوس ہے ،عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس طرح کی غفلت عوامی مسائل کو مزید بڑھا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ گیس بندش کے مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔