میرپورخاص:پ ٹ الف کے انتخابات، خادم استاد پینل کامیاب
میرپورخاص(بیورو رپورٹ) پ ٹ الف کے انتخابات 2026کے نتائج کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا، اعظم ہزاروی کے خادم استاد پینل نے اپنے انتخابی نشان قلم کے ساتھ 8فروری کو منعقدہ انتخابات میں 549 ووٹ سے کامیابی حاصل کر لی۔
پینل میں محمد یونس بھنگر صدر، غفران نائب صدر، شمس الدین جوائنٹ سیکریٹری، شاہ محمود فنانس سیکریٹری، دلاور ستار جنرل سیکریٹری منتخب قرار پائے ۔ دیگر منتخب اراکین میں جنید سعید، عبدالقدوس میمن، کوثر پروین باجی اور شازیہ اکبر شامل ہیں جبکہ ہالیپوٹو پینل نے 251ووٹ حاصل کئے۔