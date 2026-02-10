لاڑکانہ:محکمہ تعلیم کی مبینہ ناانصافیوں کیخلاف سپلا کی کال پر مظاہرے
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ) لاڑکانہ میں سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن (سپلا) کی مرکزی کال پر محکمہ تعلیم کی مبینہ ناانصافیوں کے خلاف سپلا یونٹ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج ، سپلا یونٹ گرلز ڈگری کالج ، سپلا یونٹ کامرس کالج اور بیگم نصرت بھٹو گرلز کالج کی جانب سے کلاسوں کا علامتی بائیکاٹ کر کے الگ الگ احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔۔۔
جن میں سپلا رہنماؤں پروفیسر نورالدین چانڈیو، پروفیسر اسمینا قادری، پروفیسر شاہدہ لاڑک و دیگر نے شرکت کی ۔ سپلا رہنماؤں نے کہا کہ سندھ حکومت نے کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو مکمل طور پر نظرانداز کر دیا ہے ، الگ وزیر نہ ہونے کے باعث سندھ کے کالج زبوں حالی کا شکار ہیں، کالج اساتذہ کو ترقیاں نہ ملنے ، فائیو ٹئیر فارمولے پر عمل نہ ہونے ، ڈی پی سی، بورڈ ون اور بورڈ ٹو نہ ہونے کی وجہ سے اساتذہ میں بے چینی بڑھ رہی ہے ۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 12 فروری کو کراچی میں بلاول ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔