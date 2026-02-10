لاڑکانہ:رمضان المبارک میں عام استعمال کی اشیا کے نرخ مقرر
زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، ڈپٹی کمشنر شہر میں صفائی ستھرائی اور روشنی کا خصوصی انتظام کیا جائے ،ڈاکٹر شرجیل ، اجلاس
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ) رمضان کے بابرکت مہینے کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ ڈاکٹر شرجیل نور چنا کی صدارت میں دربار ہال میں ہوا، جس میں روزمرہ استعمال کی اشیائے خورونوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ نے کہا کہ عوام کو رمضان کے بابرکت مہینے میں اشیائے خورونوش رعایتی قیمتوں پر فراہم کی جائیں اور جو بھی نرخ مقرر کیے جائیں گے ان کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے گا، جبکہ زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر تمام متعلقہ فریقین سے مشاورت کے بعد عام استعمال کی اشیا کے نرخ مقرر کیے گئے ۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ مرغی کے گوشت اور انڈوں کے نرخ اخبارات میں روزانہ شائع ہونے والی قیمتوں کے مطابق مقرر کیے جائیں گے۔
مزید یہ طے پایا کہ پھلوں اور سبزیوں کے نرخ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے مقرر کیے جائیں گے اور ان کی نقول روزانہ ڈپٹی کمشنر آفس لاڑکانہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بی ایس پی، اسسٹنٹ کمشنر لاڑکانہ اور مختیارکار دفاتر کو ارسال کی جائیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنرز ذاتی طور پر مارکیٹوں اور منڈیوں کا دورہ کریں گے ، وہاں نیلامی کا جائزہ اور اپنی رپورٹ ڈپٹی کمشنر آفس کو ارسال کریں گے ۔ انہوں نے میونسپل کارپوریشن کے افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ شہر میں صفائی ستھرائی اور روشنی کا خصوصی انتظام کیا جائے ، سڑکوں اور راستوں پر کھڑے پانی کو ختم کیا جائے تاکہ رمضان میں عوام کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔