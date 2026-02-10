صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھل :سانحہ اسلام آباد کے خلاف شیعہ علما کونسل کی احتجاجی ریلی

  • کراچی
ٹھل (نمائندہ دنیا) شیعہ علما کونسل پاکستان کی جانب سے سانحہ اسلام آباد کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت سید محبوب شاہ اور زوار شاہنواز نے کی۔

ریلی میں علمائے کرام، ذاکرین، تنظیمی عہدیداران، کارکنان اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رہنماؤں نے خطاب میں کہا کہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ پر حملہ کھلی دہشت گردی ہے ، جس کا مقصد ملک میں فرقہ وارانہ انتشار پھیلانا ہے ۔ مظاہرین نے واقعہ میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار ،سخت دینے کا مطالبہ کیا۔

 

