حیدر آباد:فراہمی و نکاسی آب کے مسائل حل کردئیے ، واٹر کارپوریشن
گھوسٹ ملازمین کو فارغ،کارپوریشن پر بے جا بو جھ ختم کردیا،حاضری یقینی بنائی جا رہیملازمین کی تنخواہوں اور پنشن کے اجرا کے حوالے سے جلد اچھی خبر یں ملیں گی، اعلامیہ
حیدر آباد (بیورو رپورٹ) حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی نئی انتظامیہ نے شہرمیں فراہمی و نکاسی آب کے درپیش دیرینہ مسائل حل کر کے نئی مثال قائم کردی ،گھوسٹ ملازمین کو فارغ کر کے کارپوریشن پر سے بے جا بو جھ کو ختم کیا جا چکا ہے ،بائیو میٹرک نظام کے ذریعے ملازمین کی حاضری کو یقینی بنایا جا رہاہے تا کہ شہریوں کی شکایات کا بروقت ازالہ ممکن ہو سکے ،ریکوری کے نظام میں شفافیت کے لئے ہمہ وقت کو شاں ہیں۔ میڈیا سیل حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جاری کر دہ اعلامیہ کے مطابق حیدرآباد کے شہریوں کو فراہمی ونکاسی آب کے نظام میں بہتری کے حوالے سے وہ تمام ترقیاتی منصوبے جو برسوں سے فنڈ ز کی عدم دستیابی یا انتظامی بے تو جہی کی وجہ سے رکے ہو ئے تھے انہیں بھی شروع کیا جاچکاہے۔
اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ پانی کی چوری کے خلاف آپریشن کے نتیجے میں نہ صرف غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا خاتمہ ہوا ہے بلکہ سٹی ، لطیف آباد اور قاسم آباد کے جو علاقے کئی کئی ماہ سے پانی کی قلت کا شکار تھے وہاں پانی کی فراہمی میں خاصی بہتری واقع ہوئی ہے ۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ماضی کی انتظامیہ کی جانب سے قواعد وضوابط کی خلاف ورزی کے باعث رکھے گئے گھوسٹ ملازمین کو فارغ کر کے اور ریکوری کے نظام کی شفافیت بر قرار رکھتے ہوئے جد ید خطوط پر استوار کرنے کے لئے اقدامات جاری ہیں۔ اعلامیہ میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن کے اجرا کے حوالے سے جلد اچھی خبر یں ملیں گی۔