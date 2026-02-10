صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامکمل تعمیراتی کام، موٹر سائیکل سوارگڑھے میں جا گرا

  • کراچی
نامکمل تعمیراتی کام، موٹر سائیکل سوارگڑھے میں جا گرا

کراچی (این این آئی)شہر قائد میں نامکمل تعمیراتی کام شہریوں کی جان کے لیے خطرہ بن گئے۔اورنگی ٹاؤن شاہ فیصل چوک پر ایک افسوس ناک حادثہ پیش آیا ہے۔۔۔

 جس میں ایک شہری موٹر سائیکل سمیت گڑھے کے اندر جا گرا، اس حادثے کی فوٹیج منظرعام پر آگئی ہے۔حادثہ 4 فروری کو رات کے وقت پیش آیا تھا، شہری گڑھے کے سائیڈ سے موٹر سائیکل نکال رہا تھا کہ اچانک توازن خراب ہوا اور شہری گڑھے میں گرا، بھاری موٹر سائیکل شہری کے اوپر جا گری۔شہری نے خود نکلنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، 3 راہگیر گڑھے میں اترے اور شہری کو باہر نکالا، پھر رسی کی مدد سے موٹر سائیکل کو بھی باہر نکالا گیا، خوش قسمتی سے شہری بڑے حادثے سے محفوظ رہا۔

 

