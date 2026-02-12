نوشہرو فیروز:جرائم پیشہ عناصر سے روابط، اسسٹنٹ سب انسپکٹر برطرف
رانو ڈہر کورسہ گیری، مجرموں کی پشت پناہی، اغوا تاوان جیسے سنگین الزامات کا سامنا پولیس کارروائیوں سے قبل معلومات لیک کرنے پر13 جنوری کوشوکاز جاری ہوا تھا
محراب پور(نمائندہ دنیا)نوشہرو فیروز کی کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی شروع ہوگئی، جرائم پیشہ عناصر سے روابط پر پولیس آفیسر ملازمت سے برطرف، ضلعی پولیس ترجمان نوشہرو فیروز پولیس شوکت کلو کے مطابق ایس ایس پی نوشہروفیروز میر روحل خان کھوسو نے محکمانہ نظم و ضبط کو یقینی بنانے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے نیو جتوئی پولیس تھانہ کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر رانو خان ڈہر کو رسہ گیری، جرائم پیشہ عناصر کی پشت پناہی، اغوا برائے تاوان جیسے سنگین جرائم میں معاونت کرنے ، پولیس کارروائیوں سے قبل خفیہ معلومات لیک کرنے اور دیگر الزامات کے تحت نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے ، مذکورہ پولیس آفیسر کو 13 جنوری 2026 کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، تاہم مقررہ مدت میں جواب جمع نہ کرانے پر الزامات کی سنگینی کے پیش نظر سندھ پولیس (ای اینڈ ڈی) رولز 1988 کے تحت یکطرفہ کاررروائی کرتے ہوئے اسے فوری طور پر نوکری سے برخاست کر دیا گیا، ایس ایس پی نوشہرو فیروز کے مطابق محکمہ پولیس میں بدعنوانی، جرائم پیشہ عناصر سے روابط اور منشیات کی سرپرستی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، محکمہ میں احتساب کا عمل بلا امتیاز جاری رہے گا