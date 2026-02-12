سیاسی کارکنان کی گرفتاریاں جمہوریت کی نفی، اسد اللہ بھٹو
انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی، لاپتہ افراد کی بازیابی حکومتی ذمہ داری
شہدادپور(نمائندہ دنیا)جماعت اسلامی کے سینئر رہنما مولانا اسداللہ بھٹو نے کہا ہے کہ سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں اور ان پر تشدد جمہوریت کی نفی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے ۔ سندھ سمیت ملک بھر میں 10 ہزار سے زائد لاپتا افراد کی بازیابی حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے ۔ پہلے سیاست کا مقصد ملک اور عوام کی خدمت تھا، مگر اب کرسی اور مفادات کا حصول مقصد بن چکا ہے ، جس کے لیے ایمان اور ضمیر کا سودا کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کی زمینوں پر غیر قانونی طور پر قبضہ، کارونجھر پہاڑ کی کٹائی، گوداموں میں گندم چوری اور سندھ اسمبلی میں شراب پر پابندی کی قرارداد کی مخالفت اس کی واضح مثالیں ہیں۔ 18 برسوں سے سندھ میں ایک ہی حکومت ہے ، لیکن بدقسمتی سے جدید دور میں بھی سندھ کے عوام صاف پانی، صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ 80 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ تعلیمی ادارے دیوار، واش روم بجلی پنکھوں تک سے محروم ہیں جو کہ سندھ حکومت کی ناکامی ہے ۔