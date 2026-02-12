جیکب آباد: 45 پی پی ایچ آئی ملازم 7 تا14 سال سے مبینہ غائب
21ڈاکٹر، 11 ویکسی نیٹر، 6 ڈسپینسر ودیگر شامل، بغیر ڈیوٹی تنخواہ بٹورتے رہےبدعنوانی میں افسران ملوث، ذرائع، دادپور، خیرو واگھو سمیت دیگر صحت مراکز بند
جیکب آباد (نمائندہ دنیا)محکمہ صحت میں بدعنوانی کا منظم نیٹ ورک بے نقاب، پی پی ایچ آئی کے 45 ملازم 7 سے 14 سال سے غائب، مفرور ملازمین کے خلاف کارروائی کے بجائے ڈی ایچ او تنخواہ جاری کرتا رہا،اتنا عرصہ عملے کی غیر حاضری پر پی پی ایچ آئی کی خاموشی سوالیہ،ڈی ایچ او کی مجرمانہ خاموشی کا سبب ماہانہ ڈیوٹی نہ کرنے والے عملے سے لاکھوں روپے کی وصولی قرار،بی ایچ یوداد پور،خیرو واگھو،رحیم کھوسو سمیت دیگر غیر فعال عملہ گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے لگا،ڈی ایچ اونے موقف نہ دیا تفصیلات کے مطابق جیکب آباد میں محکمہ صحت کی بدعنوانی ایک منظم نیٹ ورک کی صورت میں سامنے آ گئی ہے ، جہاں پی پی ایچ آئی کے زیر انتظام صحت مراکز پر مقرر محکمہ صحت کے 45 ملازمین7 سے 14 سال تک ڈیوٹی پر آئے بغیر سرکاری خزانے سے تنخواہیں وصول کرتے رہے ۔ اس لوٹ مار میں محکمہ صحت کے افسران، نگرانی کے نظام اور مالیاتی عملے کی خاموش شراکت کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق غیر حاضر عملے میں 21 ڈاکٹر، 11 ویکسی نیٹر، 6 ڈسپینسر اور دیگر شامل ہیں،علاوہ ازیں محکمہ صحت کے زیر انتظام بنیادی صحت مرکز(بی ایچ یو)داد پور، خیرو واگھو، رحیم کھوسو سمیت متعدد مراکز بند ہیں جہاں ذرائع کے مطابق عملہ تعینات کرکے گھر بیٹھے تنخواہیں جاری کی گئیں، جبکہ حقیقت میں یہ مراکز برسوں سے غیر فعال ہیں۔ فائلوں میں جعلی حاضری دکھائی جا رہی ہے ۔ذرائع نے مزید انکشاف کیا کہ جس پی پی ایچ آئی ڈسٹرکٹ منیجر نے مفرور عملے کے خلاف کارروائی کیلئے ڈی ایچ او کو باضابطہ خط لکھا، اْسے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ رابطہ کرنے پر ڈی ایچ او جیکب آباد ڈاکٹر سراج احمد سہتو نے مؤقف دینے سے انکار کیا۔