میرپور خاص:شاہنواز قتل کیس میں مفرور ایس ایس پی پیش
انسداد دہشت گردی عدالت نے چوہدری اسد کی 2 روزہ کچی ضمانت منظور کرلیمقررہ مدت میں قانونی تقاضے پورے کرنے کی ہدایت ، مزید کارروائی آئندہ سماعت پر
میرپور خاص (بیورو رپورٹ )میرپورخاص میں زیرِ سماعت ہائی پروفائل ڈاکٹر شاہ نواز کنبھار قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ، کیس میں نامزد اور اشتہاری قرار دیے جانے والے سابق ایس ایس پی چودھری اسد طویل عرصے بعد انسدادِ دہشت گردی عدالت میں پیش ہو گئے ۔ عدالت میں پیشی کے دوران ملزم کی جانب سے ضمانت کی درخواست دائر کی گئی، جس پر سماعت کے بعد معزز عدالت نے دو روزہ کچی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے ملزم کو مقررہ مدت کے اندر متعلقہ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کی ہدایت بھی کی ہے ، جبکہ آئندہ سماعت پر کیس کی مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس کو میرپورخاص کے اہم اور حساس مقدمات میں شمار کیا جاتا ہے ، اس مقدمے میں سابق ڈی آئی جی جاوید جسکانی بھی نامزد ہیں، اور وہ بھی اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب ہیں کیس کی سماعت اور پیش رفت پر عوامی و قانونی حلقوں کی گہری نظر ہے ، جبکہ مزید قانونی کارروائی آئندہ سماعت پر متوقع ہے ۔