سجاول کے علاقے دڑو ونواح میں پانی کابحران سنگین ہوگیا
25سے زائد نہریں وشاخیں سوکھنے کے باعث ان میں ریت اڑنے لگیگنے ، گندم، سورج مکھی، کپاس ودیگر فصلوں کو نقصان، کسان پریشان
دڑو (نامہ نگار)سجاول کے علاقے دڑو ونواح میں پانی کی شدید قلت پیدا ہوگئی۔ پنجاری کینال اور اس سے نکلنے والی 25 سے زائد نہروں اور شاخوں جن میں محمود واہ، گنج بہر، شیخہ واہ، شاہ واہ، بارہ گزو شاخ، بنوں مائنر، بخاری واہ، راج واہ اور دیگر شامل ہیں، گزشتہ ماہ سے پانی بند ہونے پرسیکڑوں ایکڑ زمین سوکھ گئی، زمینوں کو پانی نا ملنے سے گنا، گندم، سورج مکھی، کپاس، سبزیوں کی کاشت سمیت دیگر فصلیں سخت متاثر ہوئی ہیں، نقصان کے خدشے پر کسان پریشان ہیں۔ نہروں اور شاخوں میں پانی کی قلت ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔
خشک سالی کے باعث مویشیوں کے لیے پانی بھی میسر نہیں، جس سے مویشی پیاس سے مر رہے ہیں۔ نہروں کا گندا پانی واٹر سپلائی ٹینکوں میں داخل ہونے کے بعد اس پانی کو پینے سے علاقہ مکین جلد اور پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب شہریوں اور کاشتکاروں نے بتایا کہ نہر میں پانی کی کمی کے باعث نہریں سوکھ گئی ہیں، جس سے گنے ، گندم اور دیگر فصلوں کی کاشت نہ ہونے کی وجہ سے کاشتکار سخت پریشان ہیں۔ مویشیوں کے لیے پانی بھی میسر نہیں۔ ایک طرف پانی کی قلت ہے تو دوسری طرف فصلوں کی نشوونما نہیں ہو رہی، جس سے کسانوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دڑو پنجاری کینال سے نکلنے والی نہروں میں پانی کی کمی کو ختم کیا جائے اور کسانوں کو مزید نقصان سے بچایا جائے ۔