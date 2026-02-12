صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی کی لائن کا مرمتی کام مقررہ وقت سے قبل مکمل

  • کراچی
پانی کی لائن کا مرمتی کام مقررہ وقت سے قبل مکمل

کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ واٹر کارپوریشن نے مرکزی پانی کی لائن کے مرمتی کام کو کامیابی سے مکمل کر لیا اور متاثرہ علاقوں میں پانی کی فراہمی شروع ہوگئی ہے۔

ترجمان کے مطابق مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد دھابیجی پمپنگ اسٹیشن سے شہر میں پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے ، اور شہر میں پانی کی فراہمی مرحلہ وار معمول کے مطابق بحال کی جائے گی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ واٹر کارپوریشن نے مرمتی کام کے لیے مجموعی طور 96 گھنٹے کا وقت مقرر کیا تھا اور کام کا آغاز پیر کے روز دوپہر 12 بجے کیا گیا۔تاہم ادارے کی ٹیم نے دن رات محنت کرتے ہوئے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل ہی کام مکمل کر لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی نظام میں اصلاحات کا آغاز،تدریس،گورننس،انتظامی امور ہدف

ایگری مالز کسانوں کو سہولیات پہنچانے کا ذریعہ ،فوادہاشم

سائنسی وماحولیاتی تعلیم معاشرتی ترقی کیلئے ناگزیر،فرح ثاقب

ماہ صیام میں بلاتعطل بجلی فراہمی کا اعلان

اشیائے خورونوش کی قیمتوں پرسخت عملدرآمدکافیصلہ

سوئی ناردرن کی 60 مقامات پر چیکنگ ،ایک میٹر منقطع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن