پانی کی لائن کا مرمتی کام مقررہ وقت سے قبل مکمل
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ واٹر کارپوریشن نے مرکزی پانی کی لائن کے مرمتی کام کو کامیابی سے مکمل کر لیا اور متاثرہ علاقوں میں پانی کی فراہمی شروع ہوگئی ہے۔
ترجمان کے مطابق مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد دھابیجی پمپنگ اسٹیشن سے شہر میں پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے ، اور شہر میں پانی کی فراہمی مرحلہ وار معمول کے مطابق بحال کی جائے گی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ واٹر کارپوریشن نے مرمتی کام کے لیے مجموعی طور 96 گھنٹے کا وقت مقرر کیا تھا اور کام کا آغاز پیر کے روز دوپہر 12 بجے کیا گیا۔تاہم ادارے کی ٹیم نے دن رات محنت کرتے ہوئے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل ہی کام مکمل کر لیا ۔