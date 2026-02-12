عدالت نے شہری پر عائد سفری پابندیاں ختم کردیں
پی این آئی ایل ،ای سی ایل سے نکالنے اور پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم شرافت حسین کانام کالعدم تنظیم سے تعلق کے شبہے میں شامل کیا گیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے کالعدم تنظیم سے تعلق کے شبہے میں شہری شرافت حسین کے خلاف عائد سفری پابندیاں ختم کرتے ہوئے ان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ، پی این آئی ایل اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے اور پاسپورٹ فوری واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ متعدد مواقع فراہم کرنے کے باوجود درخواست گزار کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے گئے ، صرف خفیہ اور غیر مصدقہ رپورٹس کی بنیاد پر کسی شہری کے بنیادی حقوق محدود نہیں کیے جاسکتے ۔ عدالت نے خبردار کیا کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
درخواست گزار شرافت حسین نے مؤقف اختیار کیا کہ وہ 16 جولائی کو قطر سے وطن واپس پہنچے تو ایف آئی اے نے انہیں حراست میں لیا اور بعد ازاں رہائی کے وقت ان کا پاسپورٹ اپنی تحویل میں رکھ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف کسی عدالت میں کوئی مقدمہ زیر التوا نہیں ہے ، تاہم سفری پابندیوں کے باعث انہیں مالی نقصان اور کاروباری مشکلات کا سامنا ہے ۔ ایف آئی اے حکام نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار کا نام کالعدم تنظیم سے تعلق کے شبہے میں پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا اور سیکیورٹی اداروں کی سفارش پر سفری پابندیاں عائد کی گئیں۔ بینچ نے قرار دیا کہ درخواست گزار کے خلاف کالعدم تنظیم سے تعلق کا کوئی مواد ریکارڈ پر موجود نہیں، لہٰذا پابندیاں برقرار رکھنے کا جواز نہیں بنتا۔