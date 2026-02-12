مختلف علاقوں میں آتشزدگی کے واقعات ،3افراد زخمی
ایمرجنسی گیٹ سول اسپتال کے سامنے فلیٹ میں لگی آگ بجھادی گئینارتھ کراچی میں گاڑی جل گئی، کھوڑی گارڈن میں گودام میں آگ لگی
کراچی(این این آئی)کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو شہر کے مختلف علاقوں سے آتشزدگی کے پانچ واقعات کی اطلاع موصول ہوئی، جن پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پالیا گیا۔ کے ایم سی فائر بریگیڈ کے مطابق پہلا واقعہ بدھ کی صبح 4 بج کر 2 منٹ پر نارتھ کراچی کے علاقے سیکٹر 2 میں ہائی اسٹار اسکول کے قریب پیش آیا جہاں ایک گاڑی میں آگ لگ گئی۔ کے ایم سی فائر بریگیڈ فائر ٹینڈر نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھا دی۔ دوسرا واقعہ صبح 11 بج کر 19 منٹ پر سینٹرل کے علاقے اسلام پلازہ، متوکلین مسجد کے قریب، ایمرجنسی گیٹ سول اسپتال کے سامنے فلیٹ نمبر 505 میں پیش آیا۔
رہائشی عمارت میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے ۔ کے ایم سی فائر بریگیڈ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا۔تیسرا واقعہ دوپہر 1 بج کر 36 منٹ پر صدر کے علاقے ایم اے جناح روڈ پر چائنا سٹی بلڈنگ، جاپان پلازہ کے قریب پیش آیا جہاں رہائشی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی جسے کے ایم سی فائر بریگیڈ نے قابو میں کرلیا گیا۔ چوتھا واقعہ شام 5 بج کر 40 منٹ پر گلشن اقبال فائر اسٹیشن کی حدود میں جامعہ کراچی کے اندر جھاڑیوں میں آگ لگنے کا تھا، جسے بروقت کے ایم سی فائر بریگیڈ نے بجھا دیا گیا ۔ پانچواں واقعہ بولٹن مارکیٹ کے علاقے خوری گارڈن میں فضل چیمبر کے گودام میں پیش آیا، فائر بریگیڈ کی دو گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔