ایس ایس پی جنوبی کا تھانوں میں موجود رجسٹرز کا معائنہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی زیر صدارت تھانوں کے ہیڈ محرران کے ساتھ اہم اجلاس، تھانوں میں موجود رجسٹرز کا معائنہ بھی کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی مہزور علی کی زیر صدارت ضلع ساؤتھ کے تمام تھانوں کے ہیڈ محرران کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد ہوااجلاس کے دوران ایس ایس پی ساؤتھ نے تھانوں میں موجود تمام اہم رجسٹرز اور ریکارڈز کا خود معائنہ کیا اور ان کی بروقت تکمیل، درست اندراج اور شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ تمام رجسٹرز ہیڈ محرر کی نگرانی میں مکمل طور پر اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہئیں اور کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی ۔ متعلقہ تھانوں میں تعینات نفری کے نظم و ضبط، یونیفارم اور ٹرن آؤٹ پر بھی خصوصی توجہ دیں ۔