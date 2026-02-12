صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی یونیورسٹی اور بنگلہ دیشی جامعہ کے درمیان مفاہمت

  • کراچی
کراچی(این این آئی)جامعہ کراچی کے شعبہ ارضیات اورکھلنا یونیورسٹی بنگلہ دیش کے درمیان تعلیمی و تحقیقی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب بدھ کو وائس چانسلر سیکریٹریٹ جامعہ کراچی میں منعقد ہوئی۔

معاہدے پر جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی اورکھلنا یونیورسٹی بنگلہ دیش کے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ ہارون چوہدری نے دستخط کیے ۔اس معاہدے کا مقصد دونوں جامعات کے مابین باہمی مفاد کی بنیاد پر علمی و تحقیقی روابط کو مستحکم بنانا ہے ۔ ایم او یو کے تحت گریجویٹ اور ماسٹرز پروگرامز میں تعاون، مشترکہ تحقیقی منصوبے ، اساتذہ و طلبہ اور ریسرچ اسسٹنٹس کے تبادلے ، لیبارٹری سہولیات اور تحقیقی آلات سے استفادہ کی سہولت شامل ہے ۔

 

