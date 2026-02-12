مجلس وحدت مسلمین کاتعزیتی جلسہ
کراچی(این این آئی)مجلس وحدت مسلمین و دعا کمیٹی کی جانب سے سانحہ مسجد خدیجتہ الکبری میں ہونے والی دہشتگردی کے خلاف اور شہدائے مظلوم کے بلندی درجات کے لیے محفل شاہِ خراسان پر ایک تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا۔
اس موقع پر شہدائے سانحہ کی یاد میں چراغاں کیا گیا اور اجتماعی دعا کی گئی۔تعزیتی جلسے میں مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماں بشمول علامہ حیات عباس نجفی،آغا علی رضوی،ناصر الحسینی،راو کامران محمود صدر کراچی پاکستان عوامی تحریک ،علامہ لطیف قمی،ڈاکٹر نجم الحسن ، ایڈوکیٹ میر حسن جوینجو ماسٹر منیب شیریلاٹ ،منصور حسین وارث،شیراز زیدی سمیت علما کرام، سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے سانحہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے ملک میں بڑھتی ہوئی دہشتگردی اور ریاستی ناکامی کا واضح ثبوت قرار دیا۔مرکزی رہنما علامہ حیات عباس نجفی نے کہا کہ مسجد خدیجتہ الکبری اسلام آباد میں دہشتگردی کا واقعہ انتہائی قابلِ مذمت اور ریاستی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے ۔