نیو کراچی ٹاؤن میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ،محمد یوسف
کراچی(این این آئی)چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے کہا ہے کہ نیو کراچی ٹاؤن میں تعمیر و ترقی کا پہیہ پوری رفتار سے رواں دواں ہے اور عوام کو بنیادی بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔۔۔
ریکارڈ گواہ ہے کہ نیو کراچی ٹاؤن میں دیگر ٹاؤنز کے مقابلے میں سب سے زیادہ کام ہوئے ہیں۔گزشتہ روز نارتھ کراچی کے مختلف سیکٹرز میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے تحت پیور بلاک کی تنصیب کے کاموں کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا مشن ہے کہ ہر محلے تک بلدیاتی سہولیات پہنچائی جائیں۔انہوں نے کہا کہ بعض عناصر سیاسی مخالفت میں ترقیاتی کاموں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حالانکہ ریکارڈ گواہ ہے کہ نیو کراچی ٹاؤن میں دیگر ٹاؤنز کے مقابلے میں سب سے زیادہ کام ہوئے ہیں۔