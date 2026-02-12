صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیو کراچی ٹاؤن میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ،محمد یوسف

  • کراچی
نیو کراچی ٹاؤن میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ،محمد یوسف

کراچی(این این آئی)چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے کہا ہے کہ نیو کراچی ٹاؤن میں تعمیر و ترقی کا پہیہ پوری رفتار سے رواں دواں ہے اور عوام کو بنیادی بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔۔۔

ریکارڈ گواہ ہے کہ نیو کراچی ٹاؤن میں دیگر ٹاؤنز کے مقابلے میں سب سے زیادہ کام ہوئے ہیں۔گزشتہ روز نارتھ کراچی کے مختلف سیکٹرز میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے تحت پیور بلاک کی تنصیب کے کاموں کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا مشن ہے کہ ہر محلے تک بلدیاتی سہولیات پہنچائی جائیں۔انہوں نے کہا کہ بعض عناصر سیاسی مخالفت میں ترقیاتی کاموں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حالانکہ ریکارڈ گواہ ہے کہ نیو کراچی ٹاؤن میں دیگر ٹاؤنز کے مقابلے میں سب سے زیادہ کام ہوئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الغازی ٹریکٹرز اور گرین ایگری مال کے درمیان زرعی میکانائزیشن کے فروغ کا معاہدہ

عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے ،چودھری تنویر

قومی ویکسین ویئرہاؤس میں ایک میگاواٹ سولر پاور سسٹم کا افتتاح

8 ملزم گرفتار ،چرس ،شراب برآمد

کمشنر راولپنڈی کا تحصیل آفس کا دورہ ،شعبوں کا معائنہ کیا

موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے والی کار سوار خاتون کی درخواست ضمانت خارج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن