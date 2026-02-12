عافیہ صدیقی کیس میں حکومتی بے حسی قابلِ مذمت ، الطاف شکور
کراچی(این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں حکومت کے طرزِ عمل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رویہ قومی غیرت، ریاستی ذمہ داری اور عوامی اعتماد تینوں کے منافی ہے۔
برسوں گزر جانے کے باوجود حکومت کی جانب سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوئی واضح، مؤثر اور نتیجہ خیز حکمتِ عملی سامنے نہ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ معاملہ سنجیدگی کے بجائے محض ٹال مٹول کا شکار ہے ۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا معاملہ انتہائی عام فہم اور سادہ ہے ۔ وہ صرف اور صرف پاکستانی شہری ہیں جن کو تحفظ دینے کی ذمہ داری ریاست پاکستان کے آئین نے ہر اس حکمران پر عائد کی ہے جو برسراقتدار ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے اس وقت ریاستی معاملات پر حکومت اور کابینہ سے زیادہ گرفت بیورو کریسی کی ہے ۔