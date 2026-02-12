شراب پر پابندی کی قرارداد مسترد کرنے کی مذمت
پابندی کی مخالفت اللہ اور رسول ؐکے احکامات کے خلاف اعلان جنگ،کاشف شیخ ارکان اسمبلی کی رائے انکے دین بیزار ہونے کیلئے کافی ہے ،امیرجماعت اسلامی سندھ
کراچی(این این آئی)جماعتِ اسلامی سندھ کے امیر کاشف سعید شیخ نے کہا ہے کہ شراب پرمکمل پابندی کا بل اب سندھ اسمبلی میں مسترد ہونا قابل شرم بات ہے ۔اُم الخبائث کے حوالے سے اللہ اور رسولؐ کے احکامات قرآن و سنت کی صورت میں واضح اور دوٹوک موجود ہوں اس کے اوپر ممبران اسمبلی کی دی گئی رائے ان کے دین بیزار اور دین دشمنی پر مبنی ذہنوں کو آشکار کرنے کیلئے کافی ہے ۔ سود اور شراب پر پابندی کی مخالفت کرنا اللہ اور رسولؐ کے احکامات کے خلاف اعلان جنگ عذاب الٰہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے ۔ انہوں نے آج ایک بیان میں مزید کہا کہ جو حکومت سگریٹ پر پابندی عائد اور شراب پر پابندی کو عوامی مفاد عامہ کیخلاف سمجھتی ہے ان سے خیر کی توقع نہیں کی جاسکتی ،شراب کی فروخت کی اجازت دینا پاکستانی عوام اور نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی سازش ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے ۔ اقلیتوں کی آڑ میں کراچی تا کشمور شراب کی کھلے عام فروخت جاری ہے جبکہ اب تو پولیس،محکمہ ایکسائز اور ڈیلروں کی ملی بھگت سے ہوم ڈلیوری کی سروس بھی فراہم کی جارہی ہے جس سے خواتین، نوجوان طلباء اور بزرگ تیزی سے اس لت کا شکار ہورہے ہیں اور معاشرہ بڑی تیزی سے بے راہ روی کا شکار ہورہا ہے ۔ صوبائی امیر نے وفاقی اور سندھ حکومت سے پُرزور مطالبہ کیا ہے کہ پورے ملک میں شراب کی پرمنٹ اور گتوں پر فی الفور پابندی عائد کی جائے تاکہ نوجوان نسل کو تباہی سے بچایا جائے ،دریں اثناء انہوں نے رکن سندھ اسمبلی انیل کمار کی جانب سے شراب پر پابندی کی قرارداد پیش کرنے پر بھی خراج تحسین پیش کیا ہے ۔