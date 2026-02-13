ملی لیبر فیڈریشن:اداروں کی ممکنہ نجکاری کیخلاف احتجاج کا اعلان
سرکاری اداروں کی بندش، تنخواہ ومراعات کٹوتی سے مزدور طبقہ شدید مضطربحکومت نے جائز مطالبات تسلیم نہ کئے توملک گیر احتجاج کرینگے ، صدر فیصل محمود
سکھر(بیورو رپورٹ)پاکستان ملی لیبر فیڈریشن نے قومی اداروں کی ممکنہ نجکاری سمیت مزدور دشمن پالیسیوں کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا، یہ اعلان گزشتہ روز پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کے مرکزی صدر رانا جبران نے سکھر پریس کلب میں پاکستان ملی لیبر فیڈریشن ضلع سکھر کے صدر فیصل محمود، ممتاز سولنگی، محمد خطیب اللہ، محمد اشرف اور دیگر رہنما ؤں کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا، ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں جاری نجکاری، سرکاری اداروں کی بندش، تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور ریٹائرمنٹ کے بعد مراعات میں کٹوتیوں نے مزدور طبقے کو شدید اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے ۔ اگر حکومت نے مزدوروں کے جائز مطالبات تسلیم نہ کیے تو ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے پر مجبور ہوجائینگے ، انکا کہنا تھا کہ پاکستان میں کروڑوں محنت کش ملک کی معیشت کا پہیہ چلا رہے ہیں مگر بدقسمتی سے انہیں بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے ، انہوں نے وزیراعظم اور وزیراعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا کہ سرکاری اداروں کی نجکاری کا عمل روکا جائے اور این ٹی ڈی سی، ڈسکوز، ریلوے سمیت تمام محکموں کے ملازمین کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے ۔رہنماؤں نے کہا کہ اسلام اور آئینِ پاکستان مزدور کو عزت اور تحفظ دینے کا درس دیتے ہیں لیکن ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن اور واجبات کی بروقت ادائیگی بھی یقینی نہیں بنائی گئی۔ گریڈ ایک سے پانچ تک کے ملازمین کو چھ، چھ ماہ تک تنخواہیں نہیں ملتیں جو سراسر ناانصافی ہے۔