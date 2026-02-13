صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:کوہ نور چوک ومتصل علاقوں میں تجاوزات کی بھرمار

  • کراچی
بلدیاتی نمائندوں، ٹریفک اہلکاروں کی مبینہ بھتہ خوری سے ٹریفک جام معمولغیر قانونی اسٹالز کے باعث پارکنگ ختم، کارروائی نہ ہونے پرسوالات اٹھنے لگے

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)حیدرآباد کے مصروف ترین تجارتی مرکز کوہ نور چوک اور متصل علاقوں میں تجاوزات کی بھرمار سے ٹریفک جام معمول بن گیا۔ تاجروں نے احتجاج کی دھمکی دے دی۔ مصروف ترین تجارتی علاقے ریشم بازار میں تجاوزات، ٹریفک جام اور پارکنگ کی شدید کمی کے مسائل بدستور برقرار ہیں، جس کے باعث تاجروں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ کوہِ نور چوک پر غیر قانونی اسٹالز کے قیام سے نہ صرف پارکنگ کی جگہ ختم ہو چکی ہے بلکہ ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ، جس پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق ریشم بازار کی گلیوں میں تجاوزات کے خلاف کسی قسم کی مؤثر کارروائی نہیں کی جا رہی، جس کے باعث پیدل چلنے والوں کو بھی دشواری پیش آ رہی ہے ، شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس یا پولیس کو بلایا جائے تو تجاوزات اور ٹریفک کی وجہ سے انہیں پہنچنے میں دیر ہوتی ہے ، انجمن دکانداران ریشم بازار کے صدر وقار الدین اور جنرل سیکریٹری طارق شیخ نے بتایا کہ وہ متعدد بار ڈپٹی کمشنر اور بلدیہ حکام کو اس مسئلے سے آگاہ کر چکے ہیں، مگر کارروائی نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کوہِ نور چوک پر اسٹالز اور رکشہ اسٹینڈز کے باعث کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں، جبکہ دکاندار اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے سامان باہر لٹکا رہے ہیں جس سے بازار کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔

 

