بلڑی شاہ کریم:مغوی کمسن طالبہ بازیاب، مرکزی ملزم گرفتار
معلم نے نکاح کا دعویٰ کرتے ہوئے غائب کیا، عوامی احتجاج کے بعد بازیابیپولیس کی جامشورو میں کارروائی، کیس میں غلط گرفتار حافظ صفی اللہ ودیگر رہا
بلڑی شاہ کریم(نمائندہ دنیا)15 روز قبل گاؤں جنہان سومرو کے معلم عبدالسلام سومرو نے زیرِ تعلیم کمسن طالبہ زکیرہ رند کو ورغلا کر اغوا کیا اور مبینہ طور پر نکاح کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے غائب کر دیا تھا۔ واقعے کے خلاف بلڑی شاہ کریم سمیت دیگر علاقوں میں شدید عوامی ردِعمل سامنے آیا اور سندھ بھر میں مظاہرے کیے گئے ۔ ڈی آئی جی حیدرآباد اور ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان کی نگرانی میں ایس ایچ او عبدالحکیم سومرو و دیگر پولیس اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے جامشورو میں چھاپہ مار کر بچی کو بحفاظت بازیاب کرایا اور ملزم عبدالسلام سومرو کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب اس کیس میں غلط طور پر گرفتار کیے گئے حافظ صفی اللہ و دیگر ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہے ، جبکہ دیگر بے گناہ افراد کی رہائی کا عمل آخری اطلاعات تک جاری تھا۔ بچی کی بازیابی اور ملزم کی گرفتاری پر پورے سندھ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پولیس کے مطابق بچی کو مدرسے کے معلم عبدالسلام سومرو نے ورغلا کر شادی کے ارادے سے یرغمال بنایا ہوا تھا، جسے کارروائی کے دوران گرفتار بھی کر لیا گیا ہے ۔ بچی کی بازیابی کے لیے قائم جدوجہد کمیٹی کے سربراہ زاہد خان رند، اعظم خان و دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زکیرہ رند کی بحفاظت بازیابی اور ملزم کی گرفتاری کی تصدیق کی، انہوں نے اس جدوجہد میں شامل تمام افراد اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔