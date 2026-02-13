جھڈو:میر عبداللہ کالونی سے نوجوان لڑکی اغوا کے بعد قتل
4نوجوانوں نے بھابی سمیت گھر سے اٹھایا، تشدد کے بعد بھابی کوچھوڑ دیالڑکی کی درخت سے لٹکی لاش ملی، مقدمہ درج کرنے میں پولیس کی ٹال مٹول
جھڈو (نمائندہ دنیا)جھڈو میں سامارو روڈ پر ماروی لان کے نزدیک میر عبداللہ کالونی میں رہائش پذیر غریب خاندان کی 17 سالہ کنواری لڑکی کی لاش گھر سے کچھ دور درخت سے لٹکی ہوئی پائی گئی، ورثا نے لڑکی کو قتل کرنے کا الزام لگایا لیکن پولیس نے ورثا کے الزام کو اہمیت نہ دی، جس کے بعد ورثا نے لاش میرپورخاص ہائی وے پر رکھ کر دھرنا دیا، اس موقع پر مقتولہ کے والد امام بخش نے بتایا کہ گزشتہ شب 4 افراد نے گھر میں داخل ہوکر میری بہو میناں اور کنواری بیٹی خاتون کو اغوا کیا، مزاحمت پر بہو کو تشدد کرکے چھوڑ گئے اور کم عمر لڑکی کو ساتھ لے گئے ، بعد ازاں ہمیں بیٹی کی لاش ایک بڑے درخت سے لٹکی ہوئی ملی، بہو میناں نے بتایا کہ ہمیں اغوا کرنیوالے چاروں اوباش لڑکے پہلے بھی انہیں دوستی کیلئے تنگ کرتے تھے ۔ ورثا نے اغوا کرنیوالے دو افراد کی شناخت کی جن کے نام سکندر کھوسو اور زاہد کھوسو ہیں، جبکہ دو اور افراد بھی ان کے ساتھی بتائے جاتے ہیں،پولیس مقدمہ اندراج میں ٹال مٹول کرنے لگی، اور واقعے کو خودکشی کا رنگ دے رہی ہے ۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی رپورٹ میں جسم پر تشدد کا نشان نہیں، پوسٹمارٹم رپورٹ میں پتہ حقیقت چلے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ورثا کے الزامات کے تحت تفتیش کا دائرہ وسیع کریں گے اور واقعے میں نامزد افرادکو جلد گرفتار کرکے شامل تفتیش کیا جائے گا، تاہم مقدمہ درج نہیں کیا۔