کوٹری کبیر کے قریب ٹرالر تلے کچل کر3بھائی جاں بحق
جمیل، شکیل، ارشاد لاشاری بھوسہ پیکنگ کے بعد واپس گھر جا رہے تھےٹرالر ڈرائیور موقع سے فرار، محراب پور، پنگریو میں حادثات، 4افراد ہلاک
کنڈیارو، اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) کوٹری کبیر میں ٹرالر سے کچل کر 3 بھائی جاں بحق ہوگئے ، جبکہ محراب پور اور پنگریو میں ڈوب کر بچے سمیت 2 افراد لقمہ اجل بنے ۔ کنڈیارو میں قومی شاہراہ کوٹری کبیر کے مقام پر ٹریلر کی موٹرسائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں 3 بھائی جاں بحق ہوگئے ۔ متوفیوں کی لاشیں ضروری کارروائی کیلئے ہالانی اسپتال منتقل کی گئیں۔ اسپتال میں ان کی شناخت کوٹری کبیر کے گاؤں کریم داد لاشاری کے رہائشی جمیل، شکیل اور ارشاد لاشاری کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق ہونے والے تینوں بھائی کوٹری کبیر میں بھوسے کی پیکنگ پر مزدوری کرتے تھے ۔ اور وہ مزدوری سے واپس گھر جارہے تھے کہ حادثے کا شکار ہوگئے ۔ پولیس نے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا۔ ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔جاں بحق تینوں بھائیوں کی لاشیں گھر پہنچنے پر گھر پر کہرام برپا ہوگیا، علاقے میں سوگ کی فضا قائم ہے ۔ دوسری جانب محراب پور کے قریب مصر جی واہ رابطہ سڑک پر گنے کی فصل سے لدی ٹریکٹر ٹرالی رکشے پر الٹ گئی، حادثے میں رکشہ سوار 65 سالہ سرائی اللہ ڈنو جوکھیو جاں بحق ہوگیا، عینی شاہدین کے مطابق حادثے میں رکشہ مکمل تباہ ہوگیا، تاہم رکشہ ڈرائیور اعجاز شاہ اور خواتین معجزانہ طور پر محفوظ رہے ، پولیس کے مطابق ٹرالی ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا، گاڑی تحویل میں لے لی گئی، جبکہ ٹھارو شاہ میں درگاہ قبول شاہ کے پاس رکشہ کی ٹکر لگنے سے موٹر سائیکل سوار غلام سرور چانڈیو جاں بحق ہوگیا، پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، جاں بحق شخص کا تعلق گاؤں میوہ خان چانڈیو سے ہے ، لاش ضروری کارروائی بعد ورثاء حوالے کر دی گئی۔ جبکہ ٹیوب ویل کے حوض میں ڈوب کر نوجوان 24 سالہ عامر کلہوڑو جاں بحق ہوگیا۔ ادھر پنگریو کے گاؤں جیو لوند میں محنت کش محمد یوسف لوند کا چار سالہ بیٹا عباد لوندگھر کے قریب کھیلتے ہوئے ٹنکی میں گر گیا۔ تاہم ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد اس کے انتقال کی تصدیق کردی۔