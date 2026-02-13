نیو گولیمار میں 21سالہ خاتون کا قتل، شوہر گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر) نیو گولیمار کے علاقے میں دو روز قبل 21 سالہ خاتون کے قتل کا ڈراپ سین ،مقتولہ کنزا کے قتل میں اس کا شوہر ہی ملوث نکلا۔ ۔۔۔
پولیس حکام کے مطابق ملزم راشد علی نے واقعے کو نامعلوم افراد کی جانب سے تشدد کا شاخسانہ قرار دیا تھا۔ مقتولہ کنزا کے شوہر راشد علی کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزم نے بتایا کہ وہ کام پر گیا ہوا تھا، گھر واپس لوٹا تو کنزا شدید زخمی حالت میں فرش پر پڑی تھی۔ ملزم نے پولیس کو بتایا تھا کہ کنزا کو نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزم کے بیانات پر تضاد پایا گیا جس پر تفتیش کی گئی، تفتیش میں ملزم نے گھریلو ناچاکی پر بیوی کو تشدد کرکے قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ واقعے کا مقدمہ مقتولہ کی والدہ ناصرہ بی بی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔