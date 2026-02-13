صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیو گولیمار میں 21سالہ خاتون کا قتل، شوہر گرفتار

  • کراچی
نیو گولیمار میں 21سالہ خاتون کا قتل، شوہر گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر) نیو گولیمار کے علاقے میں دو روز قبل 21 سالہ خاتون کے قتل کا ڈراپ سین ،مقتولہ کنزا کے قتل میں اس کا شوہر ہی ملوث نکلا۔ ۔۔۔

پولیس حکام کے مطابق ملزم راشد علی نے واقعے کو نامعلوم افراد کی جانب سے تشدد کا شاخسانہ قرار دیا تھا۔ مقتولہ کنزا کے شوہر راشد علی کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزم نے بتایا کہ وہ کام پر گیا ہوا تھا، گھر واپس لوٹا تو کنزا شدید زخمی حالت میں فرش پر پڑی تھی۔ ملزم نے پولیس کو بتایا تھا کہ کنزا کو نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزم کے بیانات پر تضاد پایا گیا جس پر تفتیش کی گئی، تفتیش میں ملزم نے گھریلو ناچاکی پر بیوی کو تشدد کرکے قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ واقعے کا مقدمہ مقتولہ کی والدہ ناصرہ بی بی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سہولت بازاروں کیلئے تیاریاں مکمل، مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل

ڈپٹی کمشنر نے لڈن میں ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

تمام منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں : ڈپٹی کمشنر

خانیوال : پولیس افسروں و ملازمین کیلئے تربیتی ورکشاپ

جدید انفراسٹرکچر سے تفتیشی نظام مؤثر ہوگا : تصور اقبال

رجن کالونی ماچھیوال میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ