فورتھ شیڈول سے نام اخراج کی درخواست، جواب طلب

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ میں دہشت گرد تنظیم کے مبینہ سہولت کار گل حسن کی جانب سے فورتھ شیڈول سے نام نکالنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔۔۔

، عدالت نے دیگر فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 11 مارچ تک ملتوی کردی۔ سماعت کے دوران درخواست گزار گل حسن نے مؤقف اختیار کیا کہ اس کا نام فورتھ شیڈول سے نکالا جائے ۔ ڈی آئی جی اسپیشل برانچ نے عدالت میں جواب جمع کراتے ہوئے مؤقف اپنایا کہ ملزم کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے مصباح محسود گروپ کی میٹنگز کراتا رہا ہے اور تنظیم کی مالی معاونت بھی کرتا رہا ہے ۔ جواب میں کہا گیا کہ محکمہ داخلہ سندھ نے ملزم کا نام تین سال کے لیے فورتھ شیڈول میں شامل کیا ہے ، لہٰذا درخواست مسترد کی جائے ۔ 

 

