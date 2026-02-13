صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسٹم کی کارروائی، 4کروڑ کی بھارتی کاسمیٹکس ضبط

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی کسٹمز انفورسمنٹ نے 4 کروڑ روپے مالیت کی اسمگل شدہ کاسمیٹکس ضبط کر لی۔۔۔۔

کلکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ، کراچی کے اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن نے کامیابی سے اسمگل شدہ ہندوستانی ساختہ غیر ملکی برانڈ کے کاسمیٹکس کی ایک بڑی مقدار، بولٹن مارکیٹ کے نزدیک فیروزوالہ بلڈنگ میں واقع غیر قانونی گوداموں سے قبضے میں لے لی۔ آپریشن 10 اور 11 فروری 2026 مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیا گیا۔ کسٹمز انفورسمنٹ، کراچی کے کلکٹر معین الدین احمد وانی اور کسٹمز کے ایڈیشنل کلکٹر کی ہدایت پر عمل میں لائی گئی جنہوں نے اے ایس او کو غیر قانونی سامان کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ضبط شدہ کاسمیٹکس کسٹم ایکٹ 1969 کے سیکشن 168 کے تحت ضبط کیے گئے ہیں اور اسی ایکٹ کی دفعہ 171 کے تحت نوٹس جاری کیا گیا ہے ۔ ضبط شدہ سامان کی تخمینہ مارکیٹ قیمت تقریباً 4 کروڑ روپے ہے ۔کلکٹر آف کسٹمز انفورسمنٹ، کراچی نے اس آپریشن میں غیر معمولی کاوشوں کے لیے اے ایس او کی تعریف کی اور ان پر زور دیا کہ وہ اسٹریٹجک منصوبہ بندی، نظم و ضبط اور ٹیم ورک کے ذریعے اپنی کارکردگی کو بڑھاتے رہیں۔

