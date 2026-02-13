واٹر کارپوریشن:بلوں کی ریکوری کیلئے نجی کمپنیوں کی خدمات حاصل
حیدرآباد (بیورو رپورٹ)واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے فراہمی و نکاسی آب کے بلوں کی ریکوری کے عمل کو شفاف اور موثر بنانے کے لئے پہلے مرحلے میں نجی کمپنیوں کی خدمات حاصل کرلیں۔۔۔
۔گزشتہ روز حیدرآباد واٹر کارپوریشن کی ریکوری ٹیم اورSK ٹریڈرز کی جانب سے قاسم آباد میں نادہندگان کے خلاف کارروائی کے دوران متعدد کنکشن منقطع کرکے موٹریں ضبط کر لی گئیں، نادہندگان پر پانی کے بلوں کی مدمیں مجموعی طور پر کروڑوں روپے واجب الادا ہیں۔ واجبات و بقایاجات کی ادائیگی کے لئے ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ حیدرآباد واٹر کارپوریشن نے مذکورہ نادہندہ صارفین سے متعدد بار رابطے کئے جبکہ گزشتہ روز کی کارروائی سے قبل مذکورہ نادہندہ صارفین کو نوٹس بھی جاری کئے گئے تھے ۔تاہم ان کے غیر سنجیدہ رویہ کی بنا پر کنکشن منقطع کئے گئے ۔