صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واٹر کارپوریشن:بلوں کی ریکوری کیلئے نجی کمپنیوں کی خدمات حاصل

  • کراچی
واٹر کارپوریشن:بلوں کی ریکوری کیلئے نجی کمپنیوں کی خدمات حاصل

حیدرآباد (بیورو رپورٹ)واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے فراہمی و نکاسی آب کے بلوں کی ریکوری کے عمل کو شفاف اور موثر بنانے کے لئے پہلے مرحلے میں نجی کمپنیوں کی خدمات حاصل کرلیں۔۔۔

۔گزشتہ روز حیدرآباد واٹر کارپوریشن کی ریکوری ٹیم اورSK ٹریڈرز کی جانب سے قاسم آباد میں نادہندگان کے خلاف کارروائی کے دوران متعدد کنکشن منقطع کرکے موٹریں ضبط کر لی گئیں، نادہندگان پر پانی کے بلوں کی مدمیں مجموعی طور پر کروڑوں روپے واجب الادا ہیں۔ واجبات و بقایاجات کی ادائیگی کے لئے ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ حیدرآباد واٹر کارپوریشن نے مذکورہ نادہندہ صارفین سے متعدد بار رابطے کئے جبکہ گزشتہ روز کی کارروائی سے قبل مذکورہ نادہندہ صارفین کو نوٹس بھی جاری کئے گئے تھے ۔تاہم ان کے غیر سنجیدہ رویہ کی بنا پر کنکشن منقطع کئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان خطے میں تجارت کا قدرتی گیٹ وے :وزیر مواصلات

فوج کیخلاف اٹھنے والی ہر انگلی توڑ دینا ہوگی:حنیف عباسی

اسلام آباد میں 4، کراچی میں ٹیلی میڈیسن یونٹس قائم

سابق صدارتی مشیر سردار تبارک ساتھیوں سمیت ن لیگ میں شامل

سی ڈی اے بورڈ کا پہلا اجلاس، اہم فیصلے

راولپنڈی کے گرجا گھروں کی فول پروف سکیورٹی کی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ