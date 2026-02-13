اسٹیل مل سے تانبا اور لوہا چوری کرنے والے دو ملزمان گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)بن قاسم پولیس نے اسٹیل مل سے لوہا، تانبا اور اسکریپ کی چوری میں ملوث ملزمان کو گرفتارکرلیا ۔ ۔۔۔
گرفتار ملزمان اسٹیل مل سے قیمتی دھاتوں کی چوری میں ملوث تھے ۔کارروائی کے دوران پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 245 کلو سے زائد کاپر پلیٹس برآمد کیں۔گرفتار ملزمان ٹرک کے اندر خفیہ کیبن میں چوری کے سامان کو چھپا کر لے جارہے تھے ۔پولیس نے ملزمان کے قبضے سے چوری میں استعمال ہونے والے ٹرک کو بھی تحویل میں لے لیا ہے ۔ملزمان کی شناخت رحمان دین اور وسیم کے نام سے ہوئی ہے ۔