ایس ایس پی شرقی اور ایس ایچ او ائرپورٹ کو 20فروری کیلئے نوٹس

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں غیر ملکی ائرلائن کے عملے کے خلاف بورڈنگ پاسز چھیننے اور ہراساں کرنے سے متعلق درخواست پر۔۔۔

 ایس ایس پی شرقی اور ایس ایچ او اائرپورٹ کو 20 فروری کے لیے نوٹس جاری کردیے ۔درخواست گزاروں کے مطابق امیگریشن کلیئر ہونے اور طیارے میں بیٹھنے کے بعد ائرلائن کے عملے نے انہیں ہراساں کیا اور دھمکایا۔ وکیلِ درخواست گزار عرفان عزیز ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ سامان زائد ہونے کا الزام عائد کرکے تمام مسافروں سے اضافی رقم وصول کی گئی۔ مطلوبہ 45 ہزار روپے ادا نہ کرنے پر درخواست گزار کرن اور قرۃ العین کے بورڈنگ پاسز پھاڑ دیے گئے ۔ درخواست میں کہا گیا کہ درخواست گزاروں سمیت کسی بھی مسافر کو اضافی رقم کی وصولی کی رسید فراہم نہیں کی گئی۔

 

