بدین میں 25ہزار بھتہ مانگنے والا اہلکار معطل، انکوائری شروع
گٹکا فروش نے کال ریکارڈ کرکے وائرل کی تھی، ایس ایس پی نے نوٹس لے لیاایاز ملاح کو پولیس لائن رپورٹ کا حکم، ڈی ایس پی معاملے کی انکوائری کرینگے
پنگریو (نامہ نگار)بدین میں 25ہزار روپے بھتہ مانگنے والا پولیس اہلکار معطل کرکے انکوائری شروع کردی گئی، سوشل میڈیا پر ایک کال وائرل ہوئی، جس میں تھانہ ٹنڈوباگو پر تعینات کانسٹیبل ایاز علی ملاح کو مبینہ طور پر ایک گٹکا فروش سے 25 ہزار روپے بھتہ طلب کرتے ہوئے سنا جا رہا ہے ، جس میں پولیس اہلکار کی جانب سے رقم طلب کرنے کا تاثر سامنے آیا۔ معاملے کی سنگینی اور محکمہ پولیس کی ساکھ کو مدنظر رکھتے ہوئے ایس ایس پی بدین نے فوری طور پر متعلقہ کانسٹیبل کو معطل کرکے اسے پولیس لائن رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا ہے ۔ ایس ایس پی کی جانب سے ڈی ایس پی بدین پیر شبیر حیدر کو واقعے کی شفاف، غیر جانبدار اور تفصیلی انکوائری کرکے جامع رپورٹ فوری طور پر پیش کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔
انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ذمہ دار افراد کے خلاف قانون اور محکمانہ ضوابط کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس بدین عوام کو یقین دلاتی ہے کہ شہریوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی یا غیر قانونی مطالبے کی صورت میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جائے گا، اور ایسے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ ایس ایس پی بدین نے واضح کیا کہ محکمہ پولیس میں بدعنوانی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور کسی بھی شہری کو ہراساں کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔