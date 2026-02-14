عمرکوٹ:رمضان آرڈی نینس پرعمل کیلئے کنٹرول روم قائم کرنے کا فیصلہ
عوام کوریلیف دینے کیلئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ، فوڈ انسپکٹر، مارکیٹ کمیٹی کااجلاسسبزیوں، پھلوں ودیگر اشیائے ضروریہ کی روزانہ نگرانی کی جائے ، ڈپٹی کمشنر جاویداحمد
عمرکوٹ (نامہ نگار)ضلعی انتظامیہ نے احترام رمضان آرڈیننس پرعملدرآمدکرانے اورعوام کوریلیف پہنچانے کیلئے ضلعی ہیڈ کوارٹر اور چاروں تعلقوں میں کنٹرول روم قائم کرنے کافیصلہ کیا ہے ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ون عمرکوٹ جاوید احمد ڈاہری کی زیر صدارت رمضان المبارک کے دوران مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے سلسلے میں پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس کے دربار ہال میں منعقد ہوا اجلاس میں ضلع کی چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر، مختارکار، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ، فوڈ انسپکٹرز، مارکیٹ کمیٹی کے اہلکاروں اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ون نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ سبزیوں، پھلوں، گوشت، آٹا، چاول، چینی، گھی اور دیگر اشیائے ضروری کی قیمتوں کی روزانہ بنیاد پر نگرانی کی جائے۔
سرکاری نرخ ناموں پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے اس ضمن میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اور سرکاری نرخوں سے زائد قیمت وصول کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے ہدایت کی کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس روزانہ مارکیٹوں کا دورہ کریں اور ریٹ لسٹ پر عملدرآمد یقینی بنائیں، جبکہ خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں پربھاری جرمانے اورانکی دکانیں سیل کی جائیں۔