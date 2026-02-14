سکھر:صحت مراکز میں اے آر وی،اے ایس وی سینٹرز بنیں گے
کتے ، سانپ کے کاٹے کی ویکسین دستیاب، دور دراز کے لوگ زیادہ مستفید ہونگے
سکھر(بیورو رپورٹ)ڈپٹی کمشنر نادر شہزاد خان کی زیر صدارت ضلع میں اینٹی ریبیز ویکسین (ARV) اور اینٹی اسنیک وینم (ASV) کی دستیابی اور ضلع بھر کے صحت مراکز میں اے آر وی، اے ایس وی سینٹرز کے قیام کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔جس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر علی گل شاہ، ڈپٹی میڈیکل سپرنٹنڈنٹ غلام محمد میڈیکل کالج اسپتال ڈاکٹر ڈاکٹر عبدالعلیم، محکمہ صحت کے افسران، پی پی ایچ آئی، مختلف تعلقہ و دیہی صحت مراکز کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹس اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں سرکاری اسپتالوں اور صحت مراکز میں اے آر وی اور اے ایس وی کے موجودہ اسٹاک کا جائزہ لیا گیا اور ان جان بچانے والی ادویات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے اقدامات پر غور کیا گیا۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال، تعلقہ ہیڈکوارٹر اسپتالوں اور منتخب رورل ہیلتھ سینٹرز میں خصوصی اے آر وی، اے ایس وی سینٹرز قائم کیے جائیں گے تاکہ کتے کے کاٹے اور سانپ کے ڈسنے کے متاثرین کو فوری اور مؤثر طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ اس اقدام کا مقصد بالخصوص دیہی اور دور دراز علاقوں میں عوام کو بروقت علاج کی سہولت فراہم کرنا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ اے آر وی اور اے ایس وی کے مناسب ذخیرے کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام صحت مراکز کو اسٹاک کی باقاعدہ اپڈیٹ اور ضلعی انتظامیہ کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت بھی کی گئی۔