شہداد پور:جعلی مقابلے میں ملوث اہلکاروں کیخلاف مقدمے کاحکم
شہدادپور (نمائندہ دنیا)شہدادپور میں ایڈیشنل سیشن جج شاہد علی میمن کی عدالت نے اہم فیصلہ سنایا ہے ۔چھ ماہ قبل بیرانی روڈ پر مبینہ جعلی پولیس مقابلے کا واقعہ پیش آیا تھا۔۔۔
جس میں گاؤں حمل مری کے رہائشی نوجوان ایاز ساند کو ٹانگ میں گولی مار دی گئی تھی، جس کے باعث اس کی ٹانگ ضائع ہوگئی اور اس کی زندگی شدید متاثر ہوئی، عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران پولیس مقابلہ جعلی ثابت ہوا۔ عدالت نے الزام کے تحت گرفتار نوجوان ایاز ساند کو بری کر دیا۔ ساتھ ہی عدالت نے موجودہ ون فائیو انچارج اور سابق جٹیا انچارج اے ایس آئی وارث رند کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔