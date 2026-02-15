جھڈو:رمضان سے قبل ہی اشیا خورونوش مہنگی ہونے لگیں
ٹماٹر 80پیاز 50، لہسن 600، ہری مرچ ڈیڑھ سو روپے کلو فروختفروٹ، کھجور، مصالحہ جات، مشروبات کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں
جھڈو (نمائندہ دنیا)ماہ صیام شروع ہونے والا ہے اور جھڈو میں اشیاء خوردونوش روز مرہ کھانے پینے کی اشیاء کے نرخوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہونا شروع ہو گیا ٹماٹر پیاز لہسن ادرک ہری مرچ سمیت دیگر سبزیاں پھل چینی کے نرخ بڑھ رہے ہیں اس وقت مارکیٹ ٹماٹر 80 روپے کلو ہو گیا جو تین ماہ سے 20 روپے کلو میں فروخت ہو رہا تھا پیاز کے نرخ 30 سے بڑھ کر 50 روپے کلو ہو گئے چائنہ کا لہسن 2 سو روپے کلو اضافے کے ساتھ 4 سو سے بڑھ کر 6 سو روپے کلو اور ہری مرچ 1 سو سے بڑھ کر 150 روپے کلو تک پہنچ گئی ادرک 8 سو روپے بھنڈی توڑی 3 سو روپے گاجر مولی گوبھی پالک میتھی لوکی 1 سو روپے کلو جبکہ آلو کے نرخ 30 سے 40 روپے کلو تک ہے کیلے کے نرخ دو روز کے دوران دو گنا ہو گئے اور کیلا 1سو روپے سے بڑھ کر 2 سو روپے درجن ہو گیا سیب 5 سو روپے نارنگی 1 سو سے 150 روپے آمرود 2 سو پپیتا 150 سے 2 سو اور کھجور 8 سو سے 12 سو روپے کلو تک میں فروخت ہو رہی ہیں چینی کے نرخ بھی 5 روپے کلو بڑھ گئے اور چینی 145 سے 150 روپے کلو ہو گئی جبکہ گھی آئل بیسن چنے مصالحے جات مشروبات کے نرخوں میں بھی اضافہ بتایا جا رہا ہے اور یہ اشیاء بڑے پیمانے پر ذخیرہ ہیں، عوامی حلقوں کے مطابق ابھی سے مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی تو رمضان المبارک میں کیا ہوگا۔