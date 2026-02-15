صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماتلی:باراتی بس گھر میں جاگھسی، 2جاں بحق، 9افراد زخمی

  • کراچی
ماتلی:باراتی بس گھر میں جاگھسی، 2جاں بحق، 9افراد زخمی

حیدر آباد روڈ پرموٹر سائیکل سوار کو بچاتے حادثہ، بس بدین سے کوٹری جارہی تھیمحراب پور، شہداد پور، کنڈیارو میں بھی حادثات وواقعات نے 3جانیں لے لیں

ماتلی، اندرون سندھ (نمائندگان)ماتلی میں حیدرآباد روڈ پر باراتی بس موٹرسائیکل سواروں کو بچاتے بے قابو ہوکر قریبی گھر میں جا گھسی، حادثے میں دو موٹرسائیکل سوار جاں بحق اور 9 افراد شدید زخمی ہوگئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت لیاقت علی اور عمران علی کے نام سے ہوئی، زخمیوں میں راشد جٹ، مقصود جٹ، محمود جٹ، جانی جٹ، محمد رمضان جٹ، اللہ رکھو جٹ، ذیشان جٹ، آفتاب جٹ اور حارث جٹ شامل ہیں۔ بس بدین سے کوٹری جا رہی تھی۔ ادھر محراب پور میں پتنگ لوٹتے ہوئے 14 سالہ پرویز بھٹی ولد امام بخش بھٹی زرعی اراضی میں لگے سولر پلانٹ کے تاروں میں الجھ گیا، اور کرنٹ لگنے سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ جبکہ ٹیموڑ کے مقام پر نہر میں ڈوبنے والے بچے کی شناخت لائق زرداری ولد عبد القیوم زرداری کے نام سے ہوئی ہے۔

جبکہ ہالانی کے نجی اسپتال میں ڈاکٹر، عملے کی مبینہ نا اہلی سے خاتون مسمات ملکہ زوجہ صدام انڑ دوران زچگی جاں بحق ہوگئی، جس پر ورثا نے احتجاج کیا، اور انصاف فراہمی کا مطالبہ کیا۔ کنڈیارو میں 2 ٹریفک حادثات میں ڈرائیور، کلینر سمیت 4 افراد زخمی ہوگئے ، جنہیں اسپتال داخل کرا دیا گیا ہے۔ شہدادپور ریلوے لائن عبور کرنے والا 26 سالہ نوجوان محمد سعود رڈ جو گاؤں حاجی عارب رڈ کا رہائشی تھا، جاں بحق ہوگیا، لاش کو سمس اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ورثا کے حوالے کر دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ متوفی کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔

 

