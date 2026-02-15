لاڑکانہ:گھر میں واردات کیلئے گھسنے والا برقع پوش پکڑا گیا، دیگر فرار
لاڑکانہ(بیورو رپورٹ)لاڑکانہ شہر کے تھانہ دڑی کی حدود دڑی محلہ میں سونے کے تاجر امین شیخ کے گھر میں برقع پوش خاتون سمیت تین ملزمان نے گھس کر واردات کی کوشش کی۔۔۔
گھر والوں نے علاقہ مکینوں کی مدد سے ایک برقع پوش ملزم کو پکڑ کر تشدد کیا، اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے بعد پولیس کے حوالے کردیا، پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت ایوب کالونی کے رہائشی منیر احمد ولد واحد بخش کلہوڑو کے طور پر ہوئی ہے ، جس کے قبضے سے اسلحہ، خنجر، موبائل فون اور دیگر اشیاء برآمد کی گئی ہیں، مزید تحقیقات جاری ہیں۔