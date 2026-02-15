میرپور خاص:فلاور شوخاندانی تفریح کا بہترین ذریعہ، شہری
سرکس، موت کاکنواں، بچوں کے جھولے ، آرٹ گیلری ودیگر کھیلوں کا بھی اہتمام ایسی سرگرمیاں شہر کی خوبصورتی کوسراہتی ہیں، گفتگو، بہترین انتظامات کو بھی سراہا
میرپور خاص (بیورو رپورٹ)میونسپل کارپوریشن میرپورخاص کی جانب سے تین روزہ 68واں فلاور شو شاندار انداز میں دوسرے روز بھی جاری رہا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ مختلف اقسام کے خوبصورت اور نایاب پھولوں کی نمائش کے ساتھ ساتھ سرکس، موت کا کنواں، بچوں کے جھولے ، آرٹ گیلری اور مختلف کھیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے ، جس نے اس تقریب کو خاندانی تفریح کا بہترین ذریعہ بنا دیا، شہریوں نے انتظامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی سرگرمیاں نہ صرف شہر کی خوبصورتی کو اجاگر کرتی ہیں بلکہ مثبت تفریح کے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں، میئر میرپورخاص عبدالرؤف غوری نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پھول قدرت کی وہ حسین تخلیق ہیں جو محبت، امن اور ہم آہنگی کا پیغام دیتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ فلاور شو کا مقصد شہریوں کو صحت مند اور خوشگوار ماحول فراہم کرنا اور نوجوان نسل کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن میرپورخاص شہر کی ترقی اور خوبصورتی کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی تاکہ میرپورخاص کو ایک سرسبز، صاف ستھرا اور دلکش شہر بنایا جا سکے ، میئر نے مزید کہا کہ عوام کی بھرپور شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ شہری ثقافتی اور تفریحی سرگرمیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔