مٹھی:سول اسپتال میں زچہ وبچہ کی موت کے ڈاکٹر ذمہ دار
خون بہنے پرڈاکٹر دیکھنے نہیں آئی، مریضہ کولیبر روم میں رکھا گیا، تحقیقاتی رپورٹعلاج میں تاخیر موت کاسبب، ڈی ایچ اوکی ذمہ دار عملے کیخلاف کارروائی کی سفارش
تھرپارکر (نامہ نگار)سول اسپتال مٹھی میں ڈلیوری کے بعد 24 سالہ درشنا کماری اور اس کے نومولود بچے کی وفات کے واقعے پر متوفیہ کے ورثا کی جانب سے ڈاکٹرز پر غفلت کے الزامات عائد کیے گئے تھے ۔ اس پر ڈاکٹر لیکھراج سارنگا (ڈی ایچ او تھرپارکر) کی جانب سے تشکیل دی گئی تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ڈلیوری کے بعد درشنا کو خون جاری رہنے کے باوجود گائنا کالوجسٹ ڈاکٹر اسے دیکھنے نہیں آئی، جبکہ مریضہ کو آپریشن تھیٹر کے بجائے لیبر روم میں رکھا گیا جس سے اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔
علاج میں تاخیر کے باعث اس کی موت واقع ہوئی۔ تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے کے بعد ڈی ایچ او تھرپارکر نے ذمہ دار ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی ہے ۔ اس حوالے سے رابطہ کرنے پر ڈی ایچ او ڈاکٹر لیکھراج سارنگا نے بتایا کہ انکوائری رپورٹ میں علاج کے دوران متعدد خامیوں کی نشاندہی ہوئی ہے اور رپورٹ قانونی کارروائی کے لیے ڈی جی ہیلتھ سندھ کو ارسال کر دی گئی ہے ۔