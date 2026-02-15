سجاول کے نواح میں 3لاکھ آبادی بنیادی سہولتوں سے محروم
دڑو، میرپور بٹھورو ودیگر علاقوں میں پانی، بجلی، تعلیم، صحت، سڑکیں نایاب2010کے سیلاب میں تباہ ہونے والا انفرا اسٹرکچر بھی بحال نہیں کیا جا سکا
دڑو (نامہ نگار)دڑو سمیت تحصیل میرپور بٹھورو اور سجاول کی 3 لاکھ سے زائد آبادی پینے کے صاف پانی، صحت، تعلیم، بجلی اور سڑکوں سمیت دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہے ، حکومت سندھ اور منتخب عوامی نمائندوں کی عدم دلچسپی کے باعث ضلع کی تحصیل میرپوربٹھورو اور سجاول کے عوام آج بھی صدیوں پرانی تکلیفوں اور محرومیوں میں مبتلا ہیں، دنیا نیوز کی رپورٹ کے مطابق سجاول کی تین ٹاؤن کمیٹیز میرپوربٹھورو، دڑو اور سجاول سمیت 25 یونین کونسلز بجورا، یوسی بنوں، یوسی کینجھر، یوسی بیلو، یوسی حسین پور، یوسی، بچل گـگو، یوسی، خانپور، یوسی کیرال، یوسی، لائق پور، یوسی دریا خان سوہو، یو سی جھوک شریف، یوسی اکبر شاہ، یوسی کنڈور، یوسی شاہ محمد شاہ، یوسی مہر شاہ سمیت دیگر یونین کونسلز کے دو ہزار سے زائد گاؤں میں رہائش پذیر افراد آج کے دور جدید میں بھی پینے کے صاف پانی، تعلیم، صحت، بجلی اور سڑکوں سمیت دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔
حکومت اور ضلع سجاول کے منتخب عوامی نمائندوں کی عدم توجہی اور ضلعی انتظامیہ کی بدترین نااہلی کے باعث 2010 میں آئے ہوئے سیلاب کے سبب تباہ ہونے والے علاقوں کا بنیادی انفرا اسٹرکچر 16 برس گزرجانے کے باوجود بحال نہیں ہوسکا، 2010 کے سیلاب کی زد میں آنے والے علاقے جن میں کوٹ عالم، رانٹا، بیلو، بچل گُگو، حسین پور، شاہ نصر اور دیگر علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ، 50 سے زائد سڑکیں ابھی تک تباہ اور 40 کے قریب گورنمنٹ پرائمری اسکولوں کی عمارتیں خستہ ہیں۔ بنیادی سہولتوں کی عدم دستیابی سے مکین مشکلات کا شکار ہیں۔