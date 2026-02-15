غیر ملکی شہری کا اقدام خودکشی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) پورٹ قاسم پر لنگر انداز جہاز میں موجود غیر ملکی شہری کی مبینہ طور پر خودکشی کی کوشش۔
پولیس حکام کے مطابق زخمی شخص کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اسے طبی امداد فراہم کی گئی اور اب اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ۔پولیس کے مطابق زخمی شخص کی شناخت انڈونیشین شہری روڈی سایام کے نام سے ہوئی ہے ، جو چار روز قبل ہی پاکستان آیا تھا۔ ابتدائی بیان میں زخمی شخص نے پولیس کو بتایا کہ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے خودکشی کی کوشش کی۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے ۔