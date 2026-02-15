صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر ملکی شہری کا اقدام خودکشی

  • کراچی
غیر ملکی شہری کا اقدام خودکشی

کراچی (اسٹاف رپورٹر) پورٹ قاسم پر لنگر انداز جہاز میں موجود غیر ملکی شہری کی مبینہ طور پر خودکشی کی کوشش۔

پولیس حکام کے مطابق زخمی شخص کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اسے طبی امداد فراہم کی گئی اور اب اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ۔پولیس کے مطابق زخمی شخص کی شناخت انڈونیشین شہری روڈی سایام کے نام سے ہوئی ہے ، جو چار روز قبل ہی پاکستان آیا تھا۔ ابتدائی بیان میں زخمی شخص نے پولیس کو بتایا کہ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے خودکشی کی کوشش کی۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل