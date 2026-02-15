جناح اسپتال کے شعبہ حادثات میں آتشزدگی،بلدیہ میں گودام جل گیا
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)جناح اسپتال کے شعبہ حادثات میں آگ لگ گئی۔ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ لگنے سے شعبہ حادثات میں دھواں پھیل گیا۔
آگ کے بعد شعبہ حادثات میں بھگدڑ مچ گئی۔ علاوہ ازیں بلدیہ مواچھ گوٹھ کے قریب واقع لکڑی کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ریسکیو حکام کے مطابق ابتدائی طور پر فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ بجھانے میں مصروف رہی جبکہ بعد ازاں مزید گاڑیاں طلب کرلی گئیں۔ آگ بجھانے کے عمل میں مجموعی طور پر 3 فائر ٹینڈرز نے حصہ لیا۔ترجمان ریسکیو 1122کے مطابق آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا گیا۔