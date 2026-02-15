صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس کی ہفتہ وار کارروائیاں،مطلوب ملزمان سمیت86گرفتار

  • کراچی
ملزمان کے قبضے سے 12 مختلف اقسام کے پستول، منشیات ، گٹکا ماوا برآمد ،مقدمات درج کرلیے گئے

کراچی (اسٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے 86 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ کارروائیاں ایس ایس پی ویسٹ طارق الٰہی مستوئی کی زیرِ قیادت عمل میں لائی گئیں، جن کے دوران اسٹریٹ کرائم، منشیات فروشی اور گٹکا ماوا کی فروخت میں ملوث عناصر کو نشانہ بنایا گیا۔پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں 16 اسٹریٹ کرمنلز، 9 منشیات فروش، 10 گٹکا فروش جبکہ دیگر جرائم میں ملوث افراد بھی شامل ہیں۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان چار مختلف مقابلوں میں ایک ملزم ہلاک، تین زخمیوں سمیت 5 ملزمان کو حراست میں لیا گیا۔

کارروائیوں کے دوران اشتہاری و مفرور ملزمان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا گیا اور 9 مطلوب ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار افراد کے قبضے سے 12 مختلف اقسام کے پستول بمعہ ایمونیشن، 11 ہزار 188 گرام چرس، 592 گرام آئس اور 493 پڑیاں گٹکا ماوا (تقریباً 32 کلو) برآمد کی گئیں۔مزید برآمدگی میں 13 موبائل فونز، 2 لیپ ٹاپ، 4 موٹر سائیکلیں، 8 گاڑیاں اور نقدی رقم شامل ہے ، جنہیں پولیس تحویل میں لے لیا گیا ہے ۔پولیس حکام کے مطابق ملزمان کے خلاف متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج کرلیے گئے ہیں۔

