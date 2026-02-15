طلبا کا رینجرز ٹریننگ سینٹر کا دورہ
کراچی (این این آئی)انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ونٹر انٹرن شپ پروگرام کے تحت سندھ کی 28 جامعات کے 450 سے زائد طلبا نے سندھ رینجرز کے رینجرز ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا۔
دورے کے دوران طلبا نے رینجرز کی دفاعی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا۔ طلبا نے کہا کہ اس تجربے سے انہیں فوج کے عزم اور قربانی کا اندازہ ہوا۔ یہ وزٹ فوج اور رینجرز کی مہارت اور لگن کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے ۔طلبا نے آئی ایس پی آر کے پروگرام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے دورے قومی شعور اور ملک سے محبت میں اضافہ کرتے ہیں۔