نواب شاہ:کچے میں زمین کے تنازع پر3افراد قتل
2بچیاں شامل، قاضی احمد کے علاقے میں بھنڈ برادری میں گولیاں چلیں7سے زائد زخمی، وزیر داخلہ کا نوٹس، 5سال قبل بھی 5افراد قتل ہو چکے
نواب شاہ (بیورو رپورٹ)نواب شاہ کے علاقے قاضی احمد کے کچے میں زمین کے تنازع پر بھنڈ برادری میں خونریز تصادم میں 2 بچیوں سمیت تین افراد قتل اور 7 سے زائد زخمی ہوگئے ۔ واقعہ کا وزیر داخلہ نے نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی سے رپورٹ مانگ لی۔ پانچ سال قبل بھی زمین تنازع پر ایس ایچ او سمیت پانچ قتل ہوگئے تھے ۔ تفصیلات کے مطابق نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد کے کچے میں واقع گاؤں دیہہ بھمبائی میں کچے کی زمین پر بھنڈ برادری کے افراد آپس میں لڑ پڑے ، فائرنگ کے نتیجے میں دو بچیوں زرقون اور صدف سمیت تین افراد موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے ، جبکہ سات سے زائد افراد شدید زخمی ہیں۔
جن کو نازک حالت میں تحصیل اسپتال قاضی احمد اور پیپلز میڈیکل اسپتال نواب شاہ منتقل کیا گیا ہے ، خونی تصادم کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ زمین کے تصادم میں تین افراد کی ہلاکت پر صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی سمیر نور چنہ سے رپورٹ کرتے ہوئے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے کی ہدایت کی ہے ، وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ واضح رہے کہ پانچ سال قبل بھی مذکورہ گاؤں میں زمین کے تنازع پر ایس ایچ او سمیت پانچ افراد قتل ہوگئے تھے۔