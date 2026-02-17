سجاول میں بیواؤں کا گاؤں، جہاں بھوک و افلاس کے ڈیرے
12خاندان آباد، ایک عمر رسیدہ مرد، چند بچے ، بیوائیں، کٹھن زندگی گزارنے پرمجبورخستہ گھر، تنگ دستی، سماجی بے حسی، ریاستی غفلت کابوجھ بھی خواتین کے کندھوں پر
سجاول(نامہ نگار)سجاول میں ایک ایسا گاؤں بھی آباد ہے ، جہاں شامیں غیر معمولی سنسان اور صبحیں بے آواز ہوتی ہیں۔ احمد مندھرو نامی اس بستی کو ‘‘بیواؤں کا گاؤں بھی’’ کہتے ہیں۔ یہاں کل 12 خاندان آباد ہیں، اور ان بارہ گھروں میں صرف ایک عمر رسیدہ بیمار مرد ہے جو ڈائیلاسز پر ہے ، ہر دروازے کے پیچھے ایک بیوہ ماں، چند معصوم بچے ہیں اور زندگی سے جاری ایک بے رحم مقابلہ ہے ۔ یہ خواتین صرف اپنے شوہروں کی جدائی کا دکھ نہیں اٹھا رہیں، بلکہ معاشی تنگ دستی، سماجی بے حسی اور ریاستی غفلت کا بوجھ بھی ان کے ناتواں کندھوں پر ہے ۔ کچے یا خستہ حال کمروں میں ٹپکتی چھتوں کے نیچے گزرتی راتیں، فاقوں سے بوجھل دن، اور بچوں کے معصوم سوال امی، کل کھانا ہوگا نا؟
یہ سب مل کر ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جو کسی بھی حساس دل کو چیر کر رکھ دے ۔ وہ ریاست جسے ماں کہا جاتا ہے ، اس کے دامن میں یہ بیٹیاں خود کو تنہا محسوس کر رہی تھیں۔ تاہم اب ان کی قدرت نے سن لی، شکاگو فرینڈز اور کاشف تھیلیسیمیا نے صورتحال کا نوٹس لیا۔ تنظیم نے 12 بیواؤں کے لیے دو کمروں پر مشتمل گھروں کی مکمل تعمیر کی ذمہ داری قبول کی۔ اور ماہانہ راشن کی فراہمی کا بندوبست کیا تاکہ کم از کم بھوک کا عذاب ان سے کم ہو سکے ۔ سجاول کا یہ گاؤں آج بھی خاموشی سے ہمیں پکار رہا ہے۔