جام نواز علی:بوائز ایلیمنٹری اسکول اردو کی چھت کا پلستر گرگیا
جام نواز علی (نمائندہ دنیا)گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول اردو بیرانی میں کلاس چہارم (الف) کے کلاس روم کی چھت کا پلستر گرگیا۔
خوش قسمتی سے یہ واقعہ تعطیل کے روز پیش آیا، اسکول میں طلبہ اور اساتذہ موجود نہیں تھے اور کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ پلستر گرنے کے بعد طلبہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ چھت کی خستہ حالی کے خدشے کے پیش نظر طلبہ عمارت کے اندر داخل ہونے سے گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ صورتحال کے پیش نظر اسکول انتظامیہ کی جانب سے عارضی طور پر کلاس چہارم (الف) اور عمارت میں موجود دیگر جماعت کے کچھ طلبہ کو کھلے آسمان کے نیچے بٹھا کر تدریسی عمل جاری رکھا جا رہا ہے ۔